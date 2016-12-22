Suikastçının telefonundaki şifre için Apple'a başvurulduğu öne sürüldü
Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın iPhone marka telefonundaki şifrenin kırılması için Apple'dan talepte bulunulduğu iddia edildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunun incelenmesine devam ediliyor.
Suikatçı Altıntaş'ın telefonunda 4 ayrı şifre tespit edildiği ortaya çıkmıştı.
The Hacker News isimli internet sitesi ise yeni bir iddia ortaya attı.
Türkiye ve Rusya'nın Altıntaş'ın iPhone 4S marka telefonunun şifresinin kırılması için Apple'dan talepte bulunduğu öne sürüldü.
Apple, daha önce ABD'nin San Bernardino şehrindeki terör saldırısı sonrası FBI'ın zanlının telefonununa ilşikin şifre kırma talebini reddetmişti.
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