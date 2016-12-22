Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suikastçının telefonundaki şifre için Apple'a başvurulduğu öne sürüldü

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın iPhone marka telefonundaki şifrenin kırılması için Apple'dan talepte bulunulduğu iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunun incelenmesine devam ediliyor.

Suikatçı Altıntaş'ın telefonunda 4 ayrı şifre tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

The Hacker News isimli internet sitesi ise yeni bir iddia ortaya attı.

Türkiye ve Rusya'nın Altıntaş'ın iPhone 4S marka telefonunun şifresinin kırılması için Apple'dan talepte bulunduğu öne sürüldü.

Apple, daha önce ABD'nin San Bernardino şehrindeki terör saldırısı sonrası FBI'ın zanlının telefonununa ilşikin şifre kırma talebini reddetmişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Zeybekci'den 'Gümrük Birliği' açıklaması

Bakan Zeybekci"den "Gümrük Birliği" açıklaması

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA