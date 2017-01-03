Sulangazi'den Halep'e 10 TIR yardım!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk Kızılayı işbirliğiyle Halep için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar düzenlenen törenle gönderildi. Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda “Kardeşlik Seferberliği” kampanyasında toplanan yardımların tırlarla gönderildiği uğurlama törenine Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım; AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile İstanbul ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİZİM İÇİN HALEP NEYSE ANTEP DE ODUR”

Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Haleplilerin yaşadığı acılara Türkiye’nin duyarsız kalamayacağını söyledi. Semiha Yıldırım konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bizim için Halep neyse Antep de odur. Gözleri olup göremeyenlerden kulağı olup duymayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olamayız. Bu insani yardımlar kadar Türkiye’ye sığınan kadın ve çocuklar ile ilgili sosyal entegrasyon adına çalışmalar yapmamız gerekiyor. Psikolojik destek çalışması yapmamız elzem görülüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesi’ni, AK Partili ilçe belediyeler ve AK Parti ilçe başkanlıkların Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Ama asıl takdiri alyansını bozdurup Halep’e yardım için gönderen insanımız hak ediyor. O an evine alacağı bir ihtiyaçtan feragat edip Halep’e yardım gönderen vatandaşımız takdiri hak ediyor. Aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA SEYREDERKEN, DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ BU ACIYA ORTAK OLDU”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin savaş mağdurlarının acılarına ortak olduğunu belirterek, “Bugün Halepli kardeşlerimiz için kardeşlik ruhuyla bir araya geldik. Bizim Suriyeli kardeşlerimizle aramızda bir sınır ve bu sınırların çok daha ötesine giden gönül köprüleri vardı. Zor günlerinde de, aynı coğrafyayı, aynı inanç ve kültürü paylaştığımız kardeşlerimize elimizi uzattık" diye konuştu.

"Yanı başımızda kadınlar, çocuklar, masum siviller ölürken susmadık, susmayacağız" diyen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya "Savaşın, terörün gölgesinde kadınlar, çocuklar ölüyor. Çocuklar ölürken susulmaz. Beş yıldır süren savaşta 600 bin insan öldü. 12 milyon Suriyeli evlerini, yurtlarını terk etti. Türkiye, 5 milyon insanın başka ülkelere sığınmasına neden olan savaşta, komşularının yaşadığı bu büyük drama kayıtsız kalmadı. Bugün üç milyon Suriyeli kardeşimize Ensar bilinciyle ev sahipliği yapıyoruz. Suriyeli kardeşlerimize bu acılar yaşatılırken ve dünya seyrederken, devletimiz, milletimiz ve STK’larımızla biz bu acıya ortak olduk. Her zaman dualarımızda yer verdiğimiz kardeşlerimize, ülkemiz topraklarında ve gönlümüzde de yer açtık” dedi.

“TERÖRÜ VE SAVAŞI BİZİM COĞRAFYAMIZIN KADERİ HALİNE GETİRDİLER”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise yaptığı konuşmada, daha önce Bayırbucak Türkmenleri için yardım kampanyası yaptıklarını hatırlatarak, “Bizim kardeşlik coğrafyamız yine acılarla kıvranıyor. Kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını, çıkarlarını bizim coğrafyamızda görenler bu coğrafyada kan ve gözyaşı üzerine maalesef terörü ve savaşı bizim coğrafyamızın kaderi haline getirdiler. Bizim coğrafyamızı kan ve gözyaşı ile yıkayanlar, yıllar önce televizyon ekranlarında buzulların arasına sıkışmış bir balığı haftalarca o ekranlarda bize gösterdiler. Adeta insanlıklarının reklamını yaptılar, sessiz kaldılar. Onlar duymasa da görmese de Suriyeli, Halepli kardeşlerimize Türkiye olarak biz sahip çıkacağız. İyiliğin, adaletin yanında olacağız. Halepli, Suriyeli kardeşlerimiz asla yalnız değildir” dedi.

Protokol konuşmaların ardından mazlumlar için dua edildi. Duaların ardından protokol üyeleri Suriyeli 20 çocukla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra içinde kıyafetten yiyeceğe kadar ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 221 tır Halep’e uğurlandı.

SULTANGAZİ'DEN 10 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

Sultangazi Belediyesi de yardım kampanyası kapsamında Suriye’nin Halep kentinde savaş mağdurlarına yardım elini uzattı. Gıda ürünleri, giyim malzemesi, battaniye, ayakkabı ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 10 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Yardım malzemelerinin toplanmasına Sultangazi Gençlik Meclisi ve Verenel Derneği de katkı sundu.