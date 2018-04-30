Sular ne zaman gelecek İSKİ İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde görülecek? Edinilen son bilgiye göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere 20 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı. İSKİ'nin su kesintisi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Münzevi Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme ve Fatih Yenikapı Mahallesi'nde yapılacak olan bağlantı çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi. İSKİ arıza numarası nedir sorusunun yanıtı 185’tir. İSKİ arıza numarası ile sadece suların ne zamana geleceğini ve ya su kesintisinin nedenlerini değil aynı zamanda yaşadığınız yerdeki yaşanan su arızalarını, tesisat problemleri İSKİ'ye bildirebilirsiniz

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklama ile, yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan, Bayrampaşa'nın bazı bölgelerine 2 Mayıs Çarşamba günü 20 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Münzevi Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme ve Fatih Yenikapı Mahallesi'nde yapılacak olan bağlantı çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

KESİNTİ OLACAK 5 İLÇE

Su kesintisi uygulanacak bölgeler şunlar:

Fatih ilçesi: Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, İskender Paşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Şehremini, Topkapı Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek Mahalleleri.

Esenler İlçesi: Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun ve Yavuz Selim Mahalleleri.

Güngören İlçesi: Genç Osman, Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen, Abdurrrahman Nafiz Gürman ve Sanayi Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi: Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Rami Cuma, Rami Yeni ve Topçular Mahalleleri.

Bayrampaşa İlçesi: Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım, Altıntepsi, İsmet Paşa, Kartaltepe ve Kocatepe Mahalleleri.

İSTANBUL/İHA

İSKİ ARIZA NUMARASI NEDİR?

İSKİ'nin su kesintileri hakkında bilgi alabileceğimiz ve tahmini kesinti süresini öğrenebileceğimiz, su kesintisi ve su arızaları hakkında 7 gün 24 saat ulaşabileceğimiz, ayrıca abonelik işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz bir numara mevcut. İSKİ arıza numarası nedir sorusunun yanıtı 185’tir. İSKİ arıza numarası ile sadece suların ne zamana geleceğini ve ya su kesintisinin nedenlerini değil aynı zamanda yaşadığınız yerdeki yaşanan su arızalarını, tesisat problemleri İSKİ'ye bildirebilirsiniz

SU FATURASI BORÇ SORGULAMA

İSKİ Elektronik Şubesi üzerinden de fatura ve borç sorgulayabilir ve fatura ödeme yapabilirsiniz. Sorgulama için sisteme üye olmalısınız. Üye olduktan sonra e-posta adresi ve oluşturduğunuz şifre ile giriş yaparak fatura ve borç bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Fatura ödeme, itiraz ve abonelik başvurusu işlemlerinizi de elektronik şube sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsin