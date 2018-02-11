Sultan Abdülhamid’in kabri başında

7 ÜLKEDEN 40 TORUNU

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla 7 ülkeden İstanbul’a gelen 40 torunu, Abdülhamid Han’ın kabrini ziyaret etti.

ANMA YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve Hamidiye AŞ. tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Abdülhamid Han’ın yurt dışında yaşayan 7 farklı ülkeden 40’tan fazla torununun katılımıyla Sultanahmet Camii’nde sabah namazı kılındı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba dağıtımında Hanedan ailesi üyeleri de hazır bulundu. Camide buluşan torunlar halkın da katılımıyla Sultanahmet’ten Abdülhamid Han’ın türbesine kadar topluca anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı Hanedan ailesi üyeleri ve 500’den fazla katılımcının yer aldığı heyet, Sultanahmet’teki türbeyi ziyaret ederek Abdülhamid Han’ın ruhuna Kur’an-ı Kerim okutup dua ederek ziyaretini tamamladı.