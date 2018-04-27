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Sultanahmet'teki otel yangınında yaralanan kişi öldü

Sultanahmet'teki otel yangınında ağır yaralanan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki (59) hastanede hayatını kaybetti.

  • DHA
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SAUNADAN ALEVLER YÜKSELDİ
 
Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından taşınarak ambulansa konuldu. 
 
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
 
Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki (59),  tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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