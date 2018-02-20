Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı'ndaki olaylara ilişkin davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı’nda meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 2'si er, 116'sı öğrenci olan 121 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan binadaki büyük salonda İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bir kısım müştekiler, avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık avukatları da davaya ilişkin eksiklerin giderilmesi amacıyla bazı taleplerde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davaya katılma talebinde bulunan müştekilerin talebinin kabulü yönünde karar verilmesini istedi.

Dinlenilmeyen müşteki ve tanıkların dosyaya bir katkı sağlamayacağını gerekçe gösteren savcı, bu yöndeki istemlerin reddini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bir kısım müştekilerin davaya katılma talebini kabul etti.

Tutuklu 119 sanığın bu hallerinin devamı yönünde karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.