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Sultanbeyli'de LPG'li otomobil alev alev yandı

İstanbul Sultanbeyli'de, park halindeki LPG'li otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekibince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

  • DHA
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Adil Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında park halindeki LPG'li otomobilde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Hatice Şentürk, bir arkadaşıyla birlikte geldikleri 34 UE 9076 plakalı otomobili park ettikten sonra pastaneye geçtiler. Bir süre sonra da otomobilin alev aldığını fark ettiler. İtfaiyeye durum bildirilirken çevredekiler, yangın tüpüyle otomobil yangınına müdahale etmeye çalıştı ancak söndürmede başarılı olamadı. Bir süre sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Otomobilin alev alev yanması bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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