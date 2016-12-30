Sultangazi’de PTT şubesi soyuldu
İstanbul Sultangazi’de PTT şubesini soyan silahlı 3 şahıstan 1'i paralarla birlikte yakalandı.
- İHA
Olay, 15.30 sularında Sultangazi’ye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, postaneye giren silahlı 3 kişi bir miktar para alarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak silahlı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 1 silahlı soyguncu paralarla yakalandı. PTT şubesinin etrafını güvenlik şeridi çeken ekipler, diğer soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.
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