Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sultangazi’de PTT şubesi soyuldu

İstanbul Sultangazi’de PTT şubesini soyan silahlı 3 şahıstan 1'i paralarla birlikte yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 15.30 sularında Sultangazi’ye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, postaneye giren silahlı 3 kişi bir miktar para alarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak silahlı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 1 silahlı soyguncu paralarla yakalandı. PTT şubesinin etrafını güvenlik şeridi çeken ekipler, diğer soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Karda mahsur kaldı, bu yüzden cezaevine girecek

Karda mahsur kaldı, bu yüzden cezaevine girecek

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

İsrail güçleri bir Filistinliyi vurarak yaraladı

İsrail güçleri bir Filistinliyi vurarak yaraladı

İzlanda'nın büyüleyen güzelliği

İzlanda'nın büyüleyen güzelliği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA