Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sultangazi’de ‘Sigaramatik’ ve ‘Çarkıfelek’ operasyonu

Sultangazi’de Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumar ve sigara makineleri olarak nitelendiren Sigaramatik ve Çarkıfelek’lerin bulunduğu kahvehane, büfe ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sigaramatik ve çarkıfelek makinesine el konulurken, bu makineleri bulunduran iş yerlerine adli para cezası uygulandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde halkı kumara alıştıran, kumar ve sigara makineleri olarak bilinen ‘Sigaramatik’lere ve ‘Çarkıfelek’lere yönelik çalışma başlattı. Makine içerisine para attıktan sonra seçilen numaraların çıkması halinde sigara kazanılan şans oyununu oynatan kahvehane, büfe ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında kahvehanelerde para ile çalıştırılan çok sayıda  ‘Sigaramatik’ ele geçirildi. İşyerlerinde ve büfelerde bulunan ‘Çarkıfelek’ diye bilinen kumar makinelerine el konuldu. Kumar makinesi olarak nitelendiren bu makineleri bulunduran kahvehane, büfe ve iş yerlerine adli para cezası uygulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ´cü teğmenlerin darbeci generali selamlayarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

FETÖ´cü teğmenlerin darbeci generali selamlayarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA