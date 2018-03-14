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Sultangazi'de taş ocağında çalışan hafriyat kamyonu devrildi

Sultangazi'de bir taş ocağında yükünü boşaltırken devrilen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

  • DHA
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Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü, mıcır yükledikten sonra Sultangazi'deki taş ocağına geldi. Mıcırlardan oluşan tepe üzerine çıkan kamyon yükünü boşaltırken devrildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

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