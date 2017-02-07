Sultangazi'deki festivale büyük İlgi

Sultangazi Belediyesi, Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsiyi ilçeye taşıdı. Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği işbirliğinde düzenlenen,“Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali” ile Sultangazililer Karadeniz'in yöresel ürünleriyle tanıştı.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Sultangazi Belediyesi Etkinlik alanında düzenlenen festival kapsamında 5 ton hamsi, ziyaretçilere dağıtıldı. Soğuk havaya rağmen festival alanına akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde açılan stantlarda Karadeniz'in el sanatları ürünleri ve yerel lezzetlerde satışa sunuldu.

Festival kapsamında ayrıca Yeşilay ile “Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı”, Kızılay ile “Ver bir ünite kan, sağlığını kazan”, Sağlık Bakanlığı ile de “Al bir nefes Rize'den, kurtul obeziteden” projeleri yer aldı.

Festivalde vatandaşlara hamsi ikram eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçede Anadolu'nun zenginliklerini tanıtmaya ve farklı kültürleri bir araya getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sultangazi Rizeliler Derneği Başkanı Hasan Başça ise yaptığı açıklamada vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.