Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan Sulukule Sanat Akademisi’nin korosuna şeflik yaptı
Dünyaca ünlü Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan, Türkiye ziyareti esnasında kendisini hayrete düşüren bir sürprizle karşılaştı. Sulukule Sanat Akademisi’nin yetenekli öğrencilerine şeflik yapan Khan, ünlü Hint filmi Awara Hoon’un melodisini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.
Sınıfları gezerken tahtaya hatıra yazısı yazan Aamir Khan, ‘‘Ne kadar muhteşem bir yer. Gördüğüm için çok mutlu oldum. Çocuklara en iyi dileklerimi sunuyorum’ diye yazarak imza attı. Aamir Khan, “Böyle bir okula sahip olduğunuzu görmek beni çok etkiledi. Benim şehrim Mumbai’de müzik ve sanata karşı oldukça fazla ilgi ve alaka var ama buradaki gibi bir çalışma yok. Keşke benim şehrimde de böyle sanatsal çalışmalar olsa” diye konuştu.
Türkiye’de de büyük ilgi ile karşılaşan, sevilen ve başarılı bir sanatçıyı Suluke Sanat Akademisi’nde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sulukule Sanat Akademisi’ni bir hayalden yola çıkarak inşaa ettik. Burada yetişen yeni nesil sanatın ve müziğin içinde büyüyecek” dedi.
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