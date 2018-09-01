Suluova Belediyesi 61. yıldönümünde 6 dev eserin açılışını yaptı

Belediye binası, kültür merkezi, galericiler sitesi, otogar, hayvan barınağı ve Yedikır sosyal tesisi olmak üzere 6 projenin toplam maliyetinin 18,3 milyon TL olduğunu belirten Başkan Üçok, “Belediye hizmet binası bodrum zemin artı iki kat olmak üzere 4 kat, 4650 metrekare toplamda 6,7 milyon masraf yapıldı. Kültür merkezi 4,9 milyona mal oldu. 4 kat içerisinde konferans salonu, sergi salonu, kütüphane gibi birimlerin olduğu en alt katında da fitness salonu bulunan bir birimimiz mevcut. Galericiler Sitesi kısa sürede bitirdiğimiz bir binamız. 20 tane iş yeri olan her biri 100 metrekare toplamda 2,4 milyona mal oldu. Otogarımız bin metrekare üzerine kurulu ve 1,9 milyona mal ettik. Yedikır sosyal tesislerimiz içerisinde atıl bir vaziyette duran bir misafirhane vardı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı turizm alt yapısını güçlendirme teklif çağrısına çıktığında biz de proje çalışması yaptık ve teklifimiz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Aldığımız hibe ile birlikte belediyemizin de katkılarıyla 1,8 milyon harcanmış oldu. 15 odası toplam 30 yatak 1 süit oda olmak üzere, içerisinde konferans salonu olabilecek niteliğinde bir sosyal alan, yarı olimpik yüzme havuzu ve ayrıca peyzaj çalışması ile yollarını yeniden dizayn ettik. Hayvan barınağı 600 bin TL’ye mal ettiğimiz özellikle başıboş gezen hayvanlarımızı rehabilite ettiğimiz bir mekan oldu. Tabii ki bunlar bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz. Aslında yürüyen hizmetlerimizde var. Suluovamızda en çok beklenen şehir meydanı maalesef 1 Eylül’e yetiştiremedik. Ama çok arzu ettik. İnşallah 3 ay içerisinde onun da açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Halkın merakla beklediği TOKİ hakkında müjdeler veren Fatih Üçok, “İnşallah bir ay gibi bir sürede tek seferde 670 adet konutu ilçemize kazandıracağız. Toplam 85 milyon değerinde içerisinde sosyal donatısı, ticari alanları, okulu, kreşi ve camisi bulunuyor. İnşallah bir ay içerisinde TOKİ’den aldığımız bilgiye göre halkımıza teslim edeceğiz. 4. etap TOKİ’nin de 358 adet konutun projesi tamamlandı. Yer teslimi yapıldı. Kuraları çekildi. En kısa sürede ihale aşaması tamamlanmış olacak. Bu yatırımların Suluovamıza kazandırılmasında herkesin emeği var. Geçmiş 24, 25 ve 26. dönem milletvekillerimiz ve İnşallah şimdi 27 dönem milletvekillerimizin de katkılarıyla bu hizmet kervanı yürümeye devam edecek. Borçsuz bir belediyeyiz. Hamdolsun. İller Bankasına olan borçlarımızı 4 yıldır ödüyoruz hiçbir kredi çekmeden kendi öz kaynaklarımızı, alacaklarımızı harekete geçirerek güzel hizmetleri yaptığımızı düşünüyorum. Bizleri canı gönülden destekleyen yüreklendiren çok kıymetli hemşehrilerimizin duaları ile her daim yanımızda oldular. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza özellikle AK Parti Grup Başkanımıza, önceki dönem milletvekillerimize şimdiki dönem milletvekillerimize, valilerimize, kaymakamlarımıza il ve ilçe başkanlarımıza, STK’larımıza, meslek odası başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarıma bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Aziz hemşehrilerimize, belediye meclis üyelerimize teşekkürlerimi şahsın kurumum ve ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerimizin Suluovamıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, “Suluovamız Cumhuriyet sonrası kurulan genç bir ilçe. AK Parti ile bu güne geldi, bir meydan kaldı inşallah onu da yakında kazandıracağız. Suluovamıza modern kimliği kazandıran yatırımlar bunlar. Suluovamız bunlardan daha fazlasını hak ediyor. Bu hizmet kervanı daha da ilerleyecek. Bir olalım birlik olalım” derken, Milletvekili M. Levent Karahocagil de, “Açılışımızın hayırlara vesile olmasını yüce Rabb'imden diliyorum. Biz vekiller olarak her an yanınızda olacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye binası önündeki törene katılan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da Başkan Üçok’u kutlarken, Amasya Valisi Dr. Osman Varol da hızlı nüfus artışı ve yatırımlarla gelişim gösteren ilçede başarı hikayesinin yazıldığını vurguladı.