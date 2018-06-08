Sunrooflu camiye cemaatten büyük ilgi

Bursa’da 2011 yılında inşaatına başlanan ve 3 yıl içinde tamamlanan, açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi, özellikle sıcak ramazan gecelerinde teravih namazlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Beşevler Mahallesi’nde bin 250 metrekare alan üzerine mini bir külliye şeklinde inşa edilen, içinde konferans salonu ve sportif alanları bulunan 900 kişilik camiyi görmek ve ibadet etmek için Bursa’nın yanı sıra farklı kentlerden gelenler de oluyor. Ortadoğu ve modern mimari örneklerini taşıyan, kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanan caminin aydınlatmasında led ampuller kullanılırken, enerji tasarrufu için klima bulunmuyor.

İLGİNÇ MİMARİ ÖRNEĞİ

Cami imamı Ali Sevimli, 36 yıllık meslek hayatının son 6 yılını Safa Camisi’nde geçirdiğini belirtti. Sevimli, çelik konstrüksiyon fiber kaplama cami kubbesinin açılıp kapanan özelliğiyle farklı bir mimariye sahip olduğunu ve ilgi çektiğini vurguladı. Vatandaşların ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirdiğini anlatan Sevimli, “Kubbeyi açtığımızda bazı vatandaşlarımız üşüdüklerini söylüyor ama genel olarak halkımız çok memnun. Son yıllarda ramazan ayı yaz mevsimine denk geliyor. Geçmiş dönemlerdeki görev yerlerimde ramazanın ilk 10 gününden sonra teravih namazlarında cami cemaatinde azalmalar oluyordu. Burada ise azalmadan ziyade gün geçtikçe artıyor hatta Bursa dışından bile burada ibadet yapmak için gelenler oluyor.” diye konuştu.