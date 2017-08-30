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Sunucu Murat Başoğlu hakkında yurt dışı yasağı

Sunucu Murat Başoğlu hakkında, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma yürütülen Murat Başoğlu'na ilişkin, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce CMK'nın 109/3.a maddesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Ayrıca yine bugün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı kararı verilmişti.

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