Sunucu Murat Başoğlu hakkında yurt dışı yasağı
Sunucu Murat Başoğlu hakkında, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.
- AA
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma yürütülen Murat Başoğlu'na ilişkin, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce CMK'nın 109/3.a maddesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Ayrıca yine bugün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı kararı verilmişti.
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