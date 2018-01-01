Süper Ay İstanbul’dan da izlendi
Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul’da çıplak gözle izlendi. Tüm doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Ay, normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük gözlemlendi.
- İHA
Ay’ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı bugün gerçekleşti. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul’dan da izlendi. 'Süper Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dolunay şeklindeki Ay'ın normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük göründüğü gözlemlendi.
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