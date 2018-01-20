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Süper Lig kulüpleri TSK'nın Afrin'e düzenlediği operasyona katılan Mehmetçiğe destek verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe, spor kulüpleri yayımladıkları mesajlarla destek verdi.

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Kulüpler, sosyal medya hesaplarından "#ZeytinDalıHarekatı" ve "#AfrinOperasyonu" etiketleriyle, Mehmetçiklere destek mesajlarını yayımladı.

İstanbul kulüplerinden Beşiktaş, "Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle.", Fenerbahçe, "Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in yanındayız. Muvaffakiyet dileriz.", Galatasaray "Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız." ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Yüreklerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri adına vatanımız için savaşan Mehmetçiklerimiz ile birlikte. Dualarımız sizinle." mesajlarını paylaştı.

Trabzonspor Kulübü "O mübarek bayrak işte bu bayrak! Zeytin Dalı Harekatına çıkan Mehmetçiklerimize selam olsun. Dualarımız kahraman askerlerimizle.", Bursaspor Kulübü, "Allah yâr ve yardımcınız olsun.", Atiker Konyaspor da "Afrin Operasyonu'nda tüm dualarımız Mehmetçiklerimizle." mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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