Süper Loto 2 Şubat çekiliş sonuçları - 21 milyon lira nereye çıktı?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto 845. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. 9 haftadır devreden büyük ikramiye Ankara Çankaya'da Süper Loto oynayan bir kişinin kuponuna isabet etti. Bu kişi 21 milyon 32 bin 70 lira 15 kuruşluk dev ikramiyenin tek sahibi oldu. İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiyeler.

SÜPER LOTO'DA DEV İKRAMİYE BİR KİŞİYE ÇIKTI 9 haftadır devreden Süper Loto'da dev ikramiye sahibini buldu. 21 milyon lira, bir kişinin kuponuna isabet etti. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 21 milyon 32 bin 70 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden oynadığı öğrenildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, oyunun 485'inci hafta çekilişinde 5 bilen 117 kişi 9 bin 731 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 132 kişi 199 lira 85'er kuruş, 3 bilen 136 bin 889 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Toplam 25 milyon 504 bin 191 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 3 milyon 228 bin 711 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 806 bin 919 lira 21 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.