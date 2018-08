Süper Loto çekiliş sonuçları 23 Ağustos MPİ canlı çekiliş izle 566. Süper çekilişi sonucu Loto bileti sorgula mpi.gov.tr

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos 2018 çekilişi yapıldı mı? Süper Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Süper Loto MPİ canlı yayın bağlantısı erişime açıldı mı? Süper Loto bu hafta devir edecek mi? Süper Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Süper Loto bilet sorgulama nasıl yapılır? Haftanın Süper Loto kazanan nurası nedir? Çekiliş saat kaçta gerçekleşiyor? Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 23 Ağustos Perşembe, geçen hafta yapılan çekilişten devreden ikramiye yok. Geçen hafta altı bilen bir kişi 7 milyon 186 bin lira kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 1,8 milyon TL olması bekleniyor. 23 Ağustos Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu akşam 566. hafta çekilişi yapılacak. Geçen haftaki çekilişte Süper Loto'da altı bilen bir kişi 7.186.948,80 TL kazandı. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Süper Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.



Bugün yani 23 Ağustos Perşembe günü 566. Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

23 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI



Haftanın numaraları çekildikten sonra 566. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI



Süper Loto'nun 565'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 11, 12, 35, 49, 52 olarak belirlendi.





Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 186 bin 948 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 9 bin 772 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 187 lira 95'er kuruş, 3 bilen 78 bin 31 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte, 9 milyon 720 bin 481 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 830 bin 576 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 650 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı.



Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto, şans oyunları içinde en büyük ikramiyeyi veren oyun olarak geçiyor. Bunda da devir sınırı olmamasının katkısı büyük. Süper Loto'da 1-54 sayıları içinden seçilen altı sayıyı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Süper Loto, son bir yılda toplam 262 milyon 31 bin 423 TL 35 kuruş ikramiye dağıttı. Son bir yılda yapılan Süper Lot çekilişlerinde kazanılan en büyük ikramiye ise 42 milyon 532 bin 640 TL 20 kuruş. bu ikramiye aynı zamanda şans oyunlarında Türkiye'de bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye olarak tarihe geçti. Süper Loto'da son bir yılda en çok çıkan sayılar ise şu şekilde;



13 - 324 kez

35 - 324 kez

37 - 316 kez

1 - 292 kez

45 - 288 kez

17 - 284 kez

4 - 284 kez

47 - 280 kez

20 - 276 kez

33 - 272 kez

43 - 272 kez

23 - 272 kez

22 - 272 kez

36 - 268 kez

49 - 264 kez

40 - 264 kez

19 - 264 kez

29 - 264 kez

18 - 264 kez

5 - 256 kez

46 - 256 kez

14 - 252 kez

54 - 252 kez

50 - 248 kez

12 - 248 kez

41 - 248 kez

39 - 248 kez

2 - 244 kez

31 - 244 kez

10 - 244 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihlilere ikramiye verilir. Çekiliş sonucunda ikramiye kazananlardan;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilen talihliler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini tahsil edebilir.



Süper Loto çekilişinde kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl içinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödeme işlemi yapılamaz.



SÜPER LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto’da 557’nci hafta çekilişi yapılacak. Süper Loto çekilişleri sonucunda talihlilere en fazla ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51, 54.Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile MPİ tarafından ikramiye ödemesi yapılmaz. Süper Loto çekiliş kuponunda kolonlarda 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Her bir kolondan 6 tane sayı seçilerek, işaretlemesi yapılır. Çekilişler için loto bayilerinden makinelere otomatik olarak da kupon oynatılabilir. Doldurulan her kolon için ücret ödenir. Oynanmış olan kolonun iptali için, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterli olur.



Süper Loto çekilişleri için katılım sınırı bulunmadığından, istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Çekiliş sonuçları her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinde yapılan canlı yayın ile belirlenir. Canlı yayın sonrasında da çekilen sayılar ve büyük ikramiyenin hangi ile ya da illere isabet ettiği de internet sitesi üzerinden ilan edilir.