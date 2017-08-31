Süper Loto çekiliş sonuçları 31 Ağustos 2017 bilet sorgulama çıkan numaralar

31 Ağustos 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Saat 21:15’te çekilecek Süper Loto sonuçları için ikramiye 20 milyon TL’ye dayandı. 7 haftadır devreden Süper Loto büyük ikramiyesi bu hafta büyük ilgi gördü. İkramiyenin yükselmesi oyuna olan ilgiyi artırdı. Perşembe akşamları çekilişi yapılan Süper Loto oyunu üst üste devir yapmasıyla meşhur bir oyun. Büyük ikramiyeyi kazanmak için 54 numaradan altısını bilmek gerekiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

24 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarına göre 7.kez devir gerçekleşti ve 14.309.204,58 TL değerindeki ikramiye gelecek haftanın oldu. 5 bilen 96 kişi 8.740,10 TL, 4 bilen 5.816 kişi 155,45 TL, 3 bilen 115.016 kişi ise 13,50 TL ikramiye kazandılar.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 309 bin 204 lira 58 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 96 kişi 8 bin 740 lira 10 kuruş, 4 bilen 5 bin 816 kişi 155 lira 45 kuruş, 3 bilen 115 bin 16 kişi 13 lira 50 kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 3 milyon 295 bin 862 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 382 bin 164 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 331 bin 661 lira 78 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR HANGİLERİ

Her hafta 6 bilen olmadığı için Süper Loto bazı dönemlerde bir diğer haftaya devir yapar. İkramiyenin katlanarak artması oyuncuların da artması ile neticelenir. Katılımcı sayısının artması dağıtılacak ikramiyenin de artması anlamına gelir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar 2016 arasında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları gelmektedir. Tekli rakamların dışında ikili kombinasyonlarda en çok çıkan sayılar;

· 35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

· 9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

· 20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,

· 31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

SÜPER LOTO EN ÇOK KAZANAN BÖLGELER

Şans oyunlarına olan ilgi büyük şehirlerde daha yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Süper lotoda en çok çıkan sayılar 2017 istatistiğinin dışında en çok ikramiye kazanan iller de sıralanmıştır ve bu sıralamada İstanbul açık ara farkla birinci sırada yer almaktadır. Ankara 11 kez ile ikinci sırada yer alırken, İzmir ise 8 kez ile üçüncü sırada görülür. Sistem tarafından kabul edilmeyen, sahte, yırtılmış ve zaman aşımına uğramış kuponlara ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.