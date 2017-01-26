Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı (26 Ocak Süper Loto) Milli Piyango

26 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Süper Loto'da bu hafta kazandıran numaralar neler olacak? 8 haftadır devreden ve sonucu merakla beklenen Süper Loto çekilişi 26 Ocak tarihinde bir yere isabet edecek mi? Büyük ikramiye için nefesler tutuldu. İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 26 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 26 OCAK 2017

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde büyük heyecan vardı. 26 Ocak tarihli 484. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye yeniden devretti ve bu dokuzuncu devir oldu. 6 bilen kimse olmadığı için 17.373.054,90 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 149 kişi 6.270,25 TL, 4 bilen 7.202 kişi 139,00 TL, 3 bilen 124.354 kişi ise 13,95 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto’nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen kişi yine çıkmadı ve büyük ikramiye üst üste sekizinci hafta devretti. 19 Ocak tarihli 483. hafta Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmadı ve 14.370.255,07 TL değerindeki ikramiye devretti. 5 bilen 60 kişi 13.181,45 TL, 4 bilen 4.243 kişi 200,35 TL, 3 bilen 89.921 kişi ise 16,30 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.