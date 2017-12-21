Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Aralık 2017

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 21 Aralık Süper Loto çekilişi nasıl ve saat kaçta yapılır sorusu Milli Piyango Süper Loto çekilişi için bilet alanlar tarafından merak ediliyor. .

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Aralık tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta; 6 bilen kimse çıkmadı ve 7.kez devir gerçekleşti. Devreden miktar ise 14.866.236,63 TL oldu. 5 bilen 58 kişi 13.808,25 TL, 4 bilen 5.173 kişi 166,75 TL ve 3 bilen 107.395 kişi 13,80 TL ikramiye kazandılar.



GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI:



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 530’uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 10, 19, 20, 38 ve 39.











Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 92 kişi 8 bin 152 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 4 bin 899 kişi 164 lira 55’er kuruş, 3 bilen 98 bin 561 kişi 14 lira 10’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte, 2 milyon 945 bin 879 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.



6 BİLEN ÇIKMADI



Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 128 bin 601 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 190 bin 255 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.



6 bilen çıkmayınca 12 milyon 292 bin 622 lira haftaya devretti .