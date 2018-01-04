Süper Loto sonuçları 4 Ocak çekilişi Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama

Süper Loto çekilişi 4 Ocak sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe akşamı düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları az önce erişime açıldı. Süper Loto çekilişi bu akşam 533. kez yapılacak. Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 533. hafta çekilişinin yapılacağı Süper Loto 8. kez devrediyor, ikramiye tutarı ise 17 milyon 806 bin 841 lira. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto'da geçen hafta da 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 806 bin 841 lira bu haftaya devretti. Sayısal Loto sonuçları bu akşam canlı olarak çekilecek. İşte Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda 28 Aralık 2017, saat 21:15’te çekildi, büyük ikramiye tutarı 17 milyon 806 bin 839 TL TL olarak açıklandı. 7 haftadır devreden şans oyununda bu hafta büyük ikramiye devredecek mi? Haber içeriğinde; talihli rakamlar, geçen hafta çekilen şans oyununa dair veriler, 7 haftadır devreden numaralar, Milli Piyango yılbaşı çekilişi en çok aranan rakamlar bulunuyor.



28 Aralık’ta çekilen şans oyununa dair numaralar: 7, 20, 33, 39, 40 48.



7 HAFTADIR DEVREDEN SÜPER LOTO NUMARALARI



9 Kasım 2017 tarihinde ilk devir gerçekleşti. Devreden ikramiye tutarı 1.666.632,35 Türk Lirası olarak açıklandı. 9 Kasım’da çıkan numaralar: 07 13 29 34 38 52.



16 Kasım 2017 tarihinde ikinci devir gerçekleşti. Devreden ikramiye tutarı 3.548.172,75 Türk Lirası olarak açıklandı. 16 Kasım’da çıkan numaralar: 12 14 24 30 31 45.



23 Kasım 2017 tarihinde üçüncü devir gerçekleşti. Devreden ikramiye tutarı 5.537.703,12 Türk Lirası olarak açıklandı. 23 Kasım’da çıkan numaralar: 04 10 13 20 33 39.



30 Kasım 2017 tarihinde dördüncü devir gerçekleşti. Devreden ikramiye tutarı 7.669.873,57 Türk Lirası olarak açıklandı. 30 Kasım’da çıkan numaralar: 01 23 33 36 47 54.



7 Aralık 2017 tarihinde beşinci devir gerçekleşti. Devreden ikramiye tutarı 9.882.351,38 Türk Lirası olarak açıklandı. 7 Aralık’ta çıkan numaralar 01 06 09 11 45 49.



14 Aralık 2017 tarihinde altıncı devir gerçekleşti. Devreden ikramiye tutarı 12.292.622,01 Türk Lirası olarak açıklandı. 14 Aralık’ta çıkan numaralar 05 10 19 20 38 39.



21 Aralık 2017 tarihinde yedinci devir gerçekleşti: Devreden ikramiye tutarı 14.866.236,63 Türk Lirası olarak açıklandı. 21 Aralık’ta çıkan numaralar 04 07 27 35 36 40.



SON 7 HAFTADA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ OLDU?



Şans oyununda devir sayısı 7 olurken, 7 haftadır devreden numaralara bakıldığında; 04, 07, 13, 45 iki kez çıkarak en çok çıkan numaralar oldu.



BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANLAR NE YAPMALI?



Süper Loto büyük ikramiye kazanan vatandaşlar, ikramiyeyi Süper Loto bayilerinden alamıyor. İkramiyeyi kazananlar, kurumun genel müdürlüğü Ankara’ya gitmek durumunda. Kazanan vatandaş 1 yıl içerisinde para almadığı taktirde, bileti zaman aşımına uğruyor.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Pİyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder. 6 bilen talihli çıkana kadar büyük ikramiyenin devri devam eder.



SÜPER LOTO’DA EN ÇOK HANGİ SAYILAR ÇIKAR?



Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür.



En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



18 yaşından küçük olanlar Süper Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Süper Loto kuponu , 6 kolondan oluşur. Her bir kolonda, 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Bu sayılardan 6 tanesi seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması, kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir.



Çekilişlere istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içinde ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.