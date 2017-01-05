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İzmir Adliyesi önünde şüpheli araç kontrollü şekilde patlatıldı

İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısında patlatılan bomba yüklü aracın 30 metre yakınında bir bombalı araç daha bulunduğu iddia edildi. Şüpheli araç bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

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İzmir Adliyesi önünde bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis ile bir adliye çalışanı şehit oldu. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir aracın daha kontrollü bir şekilde patlatıldığını açıkladı.

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