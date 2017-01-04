AK Parti binası önüne bırakılan paket fünye ile patlatıldı

Olay akşam 22.00 saatlerinde İzmit D-100 karayolu üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önündeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun orta refüjünde ağaca yaslanmış bir şekilde bırakılan paketi görerek şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri paketin çevresini güvenlik şeridine alarak yolu geçici olarak trafiğe kapattı.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, sinyal kesici cihaz ile yaklaştıkları pakete fünye yerleştirdiler. Fünye yerleştirilen paket, büyük bir gürültüyle patlatılırken, yapılan incelemede paketin içinde giyim malzemeleri çıktığı belirlendi. Paketin patlatılmasının ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.