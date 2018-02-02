Şüpheli valizden iskambil kâğıtları çıktı

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Valiliğinin yakınında duvar üzerindeki valiz vatandaşların dikkatini çekti. Hemen polis ekiplerine haber verilmesi üzerine valizin bulunduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Valiz etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri yolu da trafiğe kapattı. Araç ve yaya trafiğine yolu tamamen kapatan polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı.

Valizin patlatılmasını izlemeye gelen vatandaşlar yoğun kalabalık oluştururken, polis ekipleri sık sık vatandaşları güvenli bölgeye geçmesi için uyarmak zorunda kaldı.

Üşüyen polis ve vatandaşlara çay servisi

Şüpheli çantanın patlatılmasını bekleyen vatandaş ve polislerin üşüdüğünü gören çay ocağı sahibi de vatandaşlara ve güvenlik önlemi alan polislere çay ve ıhlamur servisi yaptı. Çay servisini abartan çay ocağı sahibi güvenlik şeridini de geçip şerit içindeki polislere de servis yapınca bomba imha uzmanı tarafından uyarılarak şerit dışına çıkartıldı. Çay ocağı sahibi şerit dışında çay ve ıhlamur servisi yapmaya devam etti.

Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizin içinden iskambil kağıtları, kapı kilidi çıktı.