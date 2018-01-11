Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şüpheliyi kovalayan polis yüksekten düştü

İzmir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan cezaevi firarisini yakalamak isterken yüksekten düşen polis memuru yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Ömer K'nın Karabağlar ilçesi Peker Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Zanlının 5030. Sokak'ta görülmesi üzerine "dur" ihtarında bulunan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosunda görevli polis memuru K.T. havaya uyarı ateşi açtı.

Kaçmayı sürdüren zanlıyı kovalayan K.T, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü sırada silahı ateş alan polis memuru, başından ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memurunu Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ameliyata alınan K.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan Ömer K. ise Karabağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cü eski pilot işlettiği kafede yakalandı

FETÖ'cü eski pilot işlettiği kafede yakalandı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme! Diziden ayrılıyor mu?

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme! Diziden ayrılıyor mu?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA