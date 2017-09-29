Sur ilçesinde Kırklardağı bölgesinde bin 200 öğrencinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tarihi Sur ilçesinde Kırklardağı bölgesinde bin 200 öğrencinin katılımıyla uçurtma şenliği gerçekleştirdi.

Çocuklara yönelik oyun alanlarını artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçesinin yanı sıra bazı köy okullarında okuyan çocukları eğitmenler eşliğinde servis araçlarıyla Kırklardağı bölgesine getirdi.

Çocukların rengarenk uçurtmalarını öğretmen ve ebeveynleri eşliğinde Kırklardağı semalarında uçurduğu şenlikte ikramlar, yüz boyama, müzik gibi etkinlikler de yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürü Aziz Altun, şenliğe merkeze bağlı 4 ilçe ve bazı köy okullarından bin 200 öğrencinin katıldığını söyledi.

"Düş Kelebekleri Projesi" kapsamında şenliğin ilk aşamasını gerçekleştirdiklerini bildiren Altun, proje kapsamında görme engelliler için de sesli kitap basacaklarını aktardı.

Şenliğe Sur ilçesine bağlı Bağıvar köyünde de yaklaşık 400 öğrencinin katıldığını belirten Altun, "Kentimizde yaşanan travmatik olaylardan bir nebze de olsa çocuklarımızı kurtarabilmek ve kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlıyoruz. Çocukların hayatlarına küçük dokunuş yaparak kötülüklerden korumayı hedefliyoruz." dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan Tuba Karademir ise şenlikte yüzlerinin boyandığı ve öğretmenleriyle uçurtma uçurdukları için çok eğlendiklerini aktararak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya şenlik için teşekkür etti.

Çocuklardan Didem Ayhan da şenliğin yapıldığı bölgenin çok güzel olduğunu ve çok eğlenceli anlar yaşadıklarını dile getirdi.