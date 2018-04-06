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Süre önergesi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti

AK Parti'nin, konuşma sürelerini kısaltan önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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TBMM Genel Kurul'da, AK Parti'nin uluslararası anlaşmalardaki konuşma sürelerini kısaltan grup önerisinin işleme alınmamasıyla ilgili usul tartışması yapıldı. Genel Kurul'u, Meclis Başkanı İsmail Kahraman yönetti. 
 
Önerinin gündeme alınmasına CHP ve HDP'liler tepki gösterdi ve Genel Kurul'u terk etti.
 
Tümü 5'er dakika, maddelerdeki konuşmalar 3'er dakika
 
Bunun ardından, AK Parti'nin, 30 uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, "siyasi parti grupları, hükümet ve komisyonun tasarının tümü üzerindeki konuşmalarının 5'er dakika, maddelerdeki konuşmalarının 3'er dakika olması" önerisi kabul edildi.
 
Böylelikle Meclis'teki "süre önergesi" tartışması son buldu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, önerinin kabul edilmesiyle ilgili, kararın hayırlı olmasını diledi.

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