Süre önergesi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti

TBMM Genel Kurul'da, AK Parti'nin uluslararası anlaşmalardaki konuşma sürelerini kısaltan grup önerisinin işleme alınmamasıyla ilgili usul tartışması yapıldı. Genel Kurul'u, Meclis Başkanı İsmail Kahraman yönetti.

Önerinin gündeme alınmasına CHP ve HDP'liler tepki gösterdi ve Genel Kurul'u terk etti.