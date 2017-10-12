Suriye İdlib operasyon son dakika İdlib neresi önemi ne?

TSK bir süredir keşif yaptığı İdlib bölgesine giriş yaptı. Suriye İdlib operasyon son dakika haberleri ajanslara düşmeye başladı. İdlib neresi önemi ne? TSK, bir süredir keşif yaptığı Suriye'nin İdlib bölgesine askeri ve zırhlı araçlarla girdi. Askerlerle birlikte 12 zırhlı araç da İdlib'e giriş yaptı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da, İdlib'e giriş saatinin 22:15 olduğunu belirtti. İdlib bulunduğu yer itibariyle kritik önem taşıyor.

İdlib nerede?



İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir. Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi. Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.



İdlib Haritası







İDLİB NEREDE? HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?



İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.



Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.



Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.



Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.







İDLİB CİHATÇILARIN KONTROLÜNDE



İdlib bölgesi halen cihatçı örgütlerin oluşturduğu Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTS) kontrolünde bulunuyor. Yaklaşık 25 bin militanı olduğu belirtilen HTS, cihatçı grupları yaz aylarında tek çatı altında topladı. HTS; Şam, İdlib ve Hama’da hem Suriye rejim güçleri hem de ılımlı muhaliflerle çatışıyor.