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Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Temo: Afrin'de yeni bir Kandil kurmak istediler

Suriye'nin Kamışlı şehrinde 2011 yılında terör örgütü YPG/PKK tarafından öldürülen muhalif Kürt siyasetçi Mişel Temo'nun kardeşi ve Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temo, Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasına ilişkin, 'YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı yoktur. Onlar da Türkiye'ye zarar verdi. 7 yıldan bu yana Afrin'de insanlara zulmettiler, Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler.' dedi.

  • AA
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Gaziantep'te önceki gün düzenlenen "Afrin Kurtuluş Kongresi"nde  belirlenen 30 kişilik yerel mecliste yer alan Temo, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'nin sınırlarını işgal ettiğini  belirtti.
 
Temo, Suriyeli Kürtlerin, Türkiye'nin düşmanı olmadığını  vurgulayarak "Suriye'nin Kürtleri, Esed'in düşmanıdır. Türkiye günlerdir  Afrin'de, buna rağmen hiçbir sivile zarar verilmemesinin yanında onların evlerini  yıkmadılar, onlara zarar vermediler, hatta onların güvenliğini sağladılar." diye  konuştu.
 
Suriyeli sivillere en fazla zararı YPG/PKK'nın verdiğine dikkati  çeken Temo, "Türkiye, Suriye'de sivillere yönelik bir operasyon yapmadı. Burada  YPG/PKK'ya yönelik bir operasyon yaptı. Dün itibarıyla Afrin kurtarıldı.  Türkiye'nin oraya girmesinin nedeni, oradaki sivillerin can güvenliğini  sağlamaktı. Biz bu operasyonu kutluyoruz, Afrin özgür oldu. Afrin'nin özgürlüğünü  kutluyoruz. Türkiye'ye ve halkına çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ÖSO'ya  teşekkür ediyoruz. YPG/PKK 7 yıldan bu yana Suriye halkına ve Afrin halkına  eziyet etti. Türkiye, Suriye halkını terörden kurtardı." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"İnşallah Esed rejimi devrilir, özgür şekilde yaşarız"
 
Temo, Afrinlilerin kendi topraklarına bir an önce dönmesi temennisinde  bulunarak Suriyeli Kürtlerin barış ve huzur içinde yaşamalarını diledi.
 
Artık Afrin halkının can ve mal güvenliğini kendilerinin rahat bir  şekilde sağlayacağını belirten Temo, şunları kaydetti:
 
"Can güvenlikleri kontrol altına alınmış oldu. Bu şekilde Suriyelilere  sahip çıkıldığında güzel bir gelecek görüyoruz. Biz Kürtler Suriye'nin bir  parçasıyız. Suriye'nin gerçeğiyiz. İnşallah Esed rejimi devrilir, özgür bir  şekilde yaşarız. Esed, bu savaş başladığında Kürt, Arap, Ezidi olmak üzere tüm  etnik gruplara zarar verdi, onlara zulmetti. Özgür bir Suriye'nin kurulmasını,  herkesin kendi topraklarında huzur ve barış içerisinde yaşamasını istiyoruz.  İnsan haklarını ve demokrasiyi içeren bir Suriye istiyoruz."
 
"Türk askerleri bizleri zulümden kurtardı"
 
Temo, Türk askerine şükranlarını dile getirerek şunları söyledi:
 
"Türk askerleri bizleri zulümden kurtardı. YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı  yoktur. Onlar da Türkiye'ye zarar verdi. 7 yıldan bu yana Afrin'de insanlara  zulmettiler, Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler. Suriye'nin Kürtleri,  Türkiye gibi hiçbir zaman sınırlarında PKK'yı istemiyor. Suriyeli Kürtler,  Türkiye'deki Kürtler gibi kendi topraklarında huzurlu bir şekilde yaşamak  istiyor. Suriye'deki Kürtler, hiçbir zaman Türkiye'ye düşmanlık yapmamıştır. 100  yıldır hiçbir sorunumuz da yoktur. YPG/PKK, bunu engellemeye çalıştı. Suriyeli  Kürtler, Türkiye ile dost kalmak istiyor. Kürtler olarak Türkiye'yi seviyoruz,  onların yollarını gözlüyoruz. Çünkü Suriyeli Kürtlerin kökü Türkiye'den gelmedir.  Halen Türkiye'de akrabalarımız var. Hiçbir zaman bu topraklarda şer olmasını  istemiyoruz. Türkiye'nin Afrin'e girmesi haklı bir nedendi. Afrin halkını  kurtardığınız için teşekkür ediyoruz."
 
Esed rejimine karşı çıkan Suriyeli Kürt muhalif siyasetçi  Mişel Temo, 7 Ekim 2011'de silahlı kişilerce uğradığı saldırıda yaşamını  yitirmişti. Suriye Kürt siyasetinin önemli figürlerinden Temo, ülkede iç savaşın  patlak vermesinin ardından muhalif Kürt gençleri bir araya getirdiği bir parti  kurmuştu. Temo, 7 Ekim'deki hayatını kaybettiği suikast öncesinde de aynı yılın 8  Eylül'ünde suikast girişimine maruz kalmıştı. Temo'nun öldürülmesi, YPG/PKK'nın  bölgede rakiplerini sindirme çabasıyla ilişkilendirilmişti.

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