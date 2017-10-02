Sınır bölgesine askeri araç ve askeri personel taşıyan zırhlı araçların sevkıyatı sürüyor

Farklı birliklerden sevk edilen ve içerisinde lojistik malzeme olan, personel taşıyan araçların da içerisinde olduğu askeri konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri araç ve personeller, sınırın sıfır noktasında bulunan karakollara sevk edildi.