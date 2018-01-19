Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
- AA
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı ve kirpi yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy Kilis'e vardı.
Kilis kent merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru sevk edilen araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı konuşlandırılacağı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.