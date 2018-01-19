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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

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Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı ve kirpi yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy Kilis'e vardı.

Kilis kent merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru sevk edilen araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı konuşlandırılacağı öğrenildi.

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