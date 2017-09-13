Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin'in sınır komşusu Kilis'e gönderilen obüsler ile personelin yer aldığı konvoy, akşam kente ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında konuşlandırılmak üzere sınır hattına ilerledi.
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