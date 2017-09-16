Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
- AA
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı askeri araçlar konvoy halinde, Reyhanlı ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
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