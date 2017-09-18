Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen yaklaşık 30 vagon askeri araç, demiryoluyla Hatay'a ulaştı.
- AA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi. Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği, sınırda konuşlandırılacakları öğrenildi.
Askeri araçlar sevk edilmek üzere vagonların üzerinde bekletilirken çevrede güvenlik önlemleri alındı.
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