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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araçlar gönderildi

Zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar ve rütbeli askerleri taşıyan otobüs sınır hattı istikametine gitti

  • İHA
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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç, Kırıkhan Reyhanlı Yolu kavşağından geçerek yola çıktı. Farklı birliklerden gönderilen zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar ve rütbeli askerleri taşıyan otobüs de sınır hattı istikametine doğru hareket etti. 

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