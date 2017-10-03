Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlarla askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
- AA
Çeşitli birliklerden gönderilen 3'ü obüs yüklü tırdan oluşan 16 araçlık konvoy, jandarma eskortu eşliğinde Kilis'ten geçerek Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
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