Suriye sınırına askeri sevkiyat
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere zırhlı askeri araç takviyesi yapıldı.
- İHA
Türkiye'deki çeşitli birliklerden Hatay'a gelen, üzerlerinde obüs topları ve zırhlı taşıtların bulunduğu askeri araç konvoyu, Hassa’daki Suriye sınırı istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlanacağı öğrenildi.
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