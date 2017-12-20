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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlar ile Bolu 2. Komando Tugayı'nda görev yapan 70 asker Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

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Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlar ile Bolu 2. Komando Tugayı'nda görev yapan 70 asker Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Demiryoluyla İskenderun Garı'na gelen, aralarında askeri ambulansların da bulunduğu 30 araç, burada askeri personel tarafından vagonlardan indirildi.

Araçlar, daha sonra geniş güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine sevk edildi.

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