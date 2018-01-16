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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'dan yola çıktı.

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Kentte konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep istikametine hareket etti.

Konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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