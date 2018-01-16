Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kentte konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep istikametine hareket etti.
Konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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