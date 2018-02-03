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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e geldi.

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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) oluşan konvoy 9 araçlık konvoy, kent merkezine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen ve sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen araçlar, sınır hattındaki görev yerlerine geçti.

Öte yandan Fırtına obüsleri, Suriye'nin Afrin bölgesinde Racu Dağı çevresindeki terör hedeflerine yönelik atışlarını sürdürdü.

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