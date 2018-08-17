Suriye sınırına askeri sevkiyat
Aselsan tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda tır, Hatay'a ulaştı.
- AA
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda tır, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti.
Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere karakollara sevk edilecek.
Bu arada, tırlarda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.
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