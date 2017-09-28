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Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanların Hatay'a ulaştığı bildirildi.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve ekipmanlar Hatay'a ulaştırıldı.

Farklı birliklerden gönderilen zırhlı askeri personel taşıyıcı araçlar, sınır hattı istakametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araç ve ekipmanların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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