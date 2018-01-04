Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy, Kilis'teki Suriye sınırına ulaşmak üzere yola çıktı.
- AA
Gaziantep'teki bazı askeri araçlar ve personel, Kilis'teki Suriye sınırına sevk edildi.
Gaziantep'te konuşlu bulunan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından bazı askeri araçlar ve personel, nizamiyeden çıkarak eskort eşliğinde 6 araçlık konvoyla Kilis'e doğru hareket etti.
Askeri personeli taşıyan araçların Kilis'teki Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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