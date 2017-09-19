Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
Bazı illerden gönderilen 8 obüs yüklü TIR ile zırhlı personel taşıyıcı araçlar Kilis'e ulaştı.
- AA
Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.
Alınan bilgiye göre, bazı illerden gönderilen askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente getirildi.
Konvoyda 8 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu görüldü.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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