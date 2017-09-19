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Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Bazı illerden gönderilen 8 obüs yüklü TIR ile zırhlı personel taşıyıcı araçlar Kilis'e ulaştı.

  • AA
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Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.

Alınan bilgiye göre, bazı illerden gönderilen askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente getirildi.

Konvoyda 8 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu görüldü.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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