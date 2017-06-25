Suriye sınırına 2 obüs ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı yapıldı
Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis'te sınıra 2 obüs ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı yapıldı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin İlçesi'ne komşu olan Kilis'e, batı illerinden 2 obüs ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı yapıldı. Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcı, güvenlik önlemleri eşliğinde sınırdaki 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na götürüldü. Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.
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