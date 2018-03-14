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Suriye sınırına giden Düzce ve Kocaeli UMKE ekibi yolda hayat kurtardı

Düzce ile Kocaeli’de görev yapan ve Suriye sınırında oluşturulan sahra hastanesine gönüllü olarak giden UMKE ekibi, Gaziantep 20 kilometre kala yaşanan kazaya müdahale ederek hayat kurtardı.

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Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'e 20 kilometre kala meydana gelen trafik kazasında kamyona bir otomobil arkadan çarptı. Otomobil içerisinde bulunan sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Bu sırada kazanın olduğu bölgeden geçen ve Suriye sınırında Afrin operasyonu için kurulan sahra hastanesine gönüllü olarak giden Düzce ve Kocaeli’den giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) durarak kazaya müdahale etti. Araç içinde sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma yapan UMKE ekipleri, yaralıyı çıkararak yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulans ekiplerine teslim ettikten sonra olay yerinden ayrılarak sahra hastanesine doğru yola çıktılar.

 

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