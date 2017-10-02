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Suriye sınırına kurşun geçirmez akordiyon bariyerler gönderildi

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlara yakıt ikmali yapacak araçlarla, kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

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Sınır hattındaki askeri araçlara yakıt ikmali yapacak 3 tanker ile birliklerin çevre güvenliği için döşenecek kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan 4 kamyon, Reyhanlı ilçesine ulaştıktan sonra Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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