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Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'ndan, Suriye sınırındaki Oğuzeli İlçesi'ne 10 fırtına obüsünün de aralarında bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

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  • GAZİANTEP, (DHA)
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İstanbul Maltepe'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan İslahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar ile personelden bir bölümü, sabah saatlerinde Suriye sınırındaki Oğuzeli'nde bulunan sınır birliklerine kaydırıldı. Sabah saatlerinde çekicilere yüklenen, aralarında 10 fırtına obüsünün de bulunduğu askeri araç ve personelden oluşan konvoy, 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'ndan polis eskortu eşliğinde konuşlandırılacağı sınır hattına doğru yola çıktı.

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